Homem é detido com maconha em Barra do Piraí

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi detido na tarde desta quarta-feira, por volta das 15 horas, com uma pequena quantidade de maconha, nas proximidades do Largo da Feira, em Barra do Piraí.

De acordo com a PM (Polícia Militar), uma viatura da corporação estava nas proximidades quando os agentes avistaram um suspeito de tráfico de drogas.

Durante abordagem os policiais apreenderam uma poção de maconha.

Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí, onde foi autuado e liberado em seguida. Foto: Divulgação