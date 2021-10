Prefeitura trabalha na desobstrução e manutenção de vias após chuva

A Prefeitura, através da Defesa Civil Municipal e da Secretaria de Obras e Serviços Públicos segue atenta as ocorrências da chuva que atingiu o município no final da noite de ontem (27) e na madrugada de hoje (28).

Segundo a equipe da Defesa Civil, o pluviômetro do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), localizado em Maromba, registrou 170,4 mm de chuva em 24 horas. Em Itatiaia choveu cerca de 86 mm e em Penedo o volume foi maior, chegando a atingir 160 mm.

De acordo com a equipe, logo no início da madrugada foram identificadas ocorrências como alagamento de ruas e queda de barreiras em Penedo, na Avenida Penedo, Rua Harry Bertell, Jambeiro I e África I, onde uma queda de terra atingiu parte de uma residência. O mesmo problema foi identificado na estrada de Maromba e Maringá, que encontra-se temporariamente interditada.

Também foram identificadas a queda de duas pontes no município, sendo uma no bairro Fazenda da Serra, que tem previsão de ser consertada até o final da tarde de hoje e outra no Jardim das Rosas, prevista para ficar pronta na próxima semana. O acesso ao bairro está sendo feito pela Rodovia Presidente Dutra. Uma via da Fazendinha e outra no Jambeiro II também foram danificadas. As ruas encontram-se sinalizadas pela Guarda Civil Municipal.

A chuva no município também ocasionou o rompimento de parte da tubulação de Penedo, responsável pelo fornecimento de água no bairro. De acordo com Secretaria de Obras, a manutenção já está sendo realizada e a previsão é que seja concluída no final da tarde de hoje.

Todas as manutenções estão sendo realizadas desde o período da manhã pela equipe da Prefeitura, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. A Guarda Municipal está atuando na sinalização e monitoramento do trânsito e a Defesa Civil no acompanhamento de todas as ocorrências.

O contato com a Defesa Civil pode ser feito pelo telefone de contato 199 e (24) 3352-1151. Aos sábados, domingos e feriados o órgão pode ser acionado 24 horas através do telefone da Guarda Civil Municipal 153 ou (24) 3352 6752.