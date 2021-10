Projeto ‘Novos Horizontes’ capacita mais 100 pessoas em Volta Redonda

Oficinas de orientação para o mercado de trabalho atendem usuários dos Cras

Mais 100 pessoas vão concluir no próximo dia 8 em Volta Redonda, as oficinas de orientação para o mundo do trabalho da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), promovidas por meio do projeto “Novos Horizontes”, através do Programa Nacional de Promoção ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho). Os alunos são usuários dos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) dos bairros Vila Americana, Água Limpa, São Sebastião e Voldac (que está atendendo jovens do Santa Cruz).

De acordo com o secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, o projeto é mais uma alternativa com o objetivo de facilitar o acesso da população de Volta Redonda ao mercado de trabalho. Uma nova turma será formada na segunda quinzena de novembro.

“Estamos atravessando um período muito difícil por conta da pandemia, onde muitas pessoas ficaram desempregadas. Capacitar essas pessoas é uma forma de facilitar e viabilizar a volta delas ao mercado de trabalho. Estamos buscando todas as alternativas para melhorar a vida da nossa população”, disse o secretário.

O projeto, que prevê a realização de oficinas de orientações para ingressar no mercado de trabalho, tem como público-alvo pessoas entre 14 e 59 anos, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e que recebam Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.

Capacitações e oficinas

A Prefeitura de Volta Redonda aderiu ao Acessuas Trabalho em junho, quando capacitou outras 78 pessoas, entre adolescentes, jovens e adultos dos bairros Belo Horizonte, Açude, Três Poços, São Luiz e Dom Bosco, atendendo ainda os usuários dos Cras do Vila Brasília, Água Limpa e Nova Primavera.

Além dos Cras, o projeto “Novos Horizontes” está sendo realizado no Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), onde 10 mulheres vítimas de violência estão sendo capacitadas. No Abrigo Seu Nadim, que também está recebendo o projeto, 22 usuários se inscreveram e também estão recebendo orientações para voltar ao mercado de trabalho.

Em breve, o projeto irá beneficiar também os jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas. Fotos de divulgação- Secom VR