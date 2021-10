Parece até notícia repetida, mas não é. Mais um quiosque do Mercado Popular da Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, foi arrombado na madrugada desta quinta-feira (28). O ladrão ainda furtou uma bebida da geladeira do estabelecimento. (veja o vídeo no fim da matéria)

O vídeo mostra o homem de calça jeans, máscara de proteção contra a Covid-19 e casaco com capuz. Ele caminha em frente ao estabelecimento e olha para a rua para ver se não tem ninguém por perto. Em seguida força a janela para cima e entra no quiosque. O homem cai sobre o balcão e vai até o caixa, abre uma gaveta, mas aparentemente não encontra nada. Depois, caminha até a geladeira, pega uma bebida, pula para fora do estabelecimento e vai embora.

Os furtos e arrombamentos a quiosques do Mercado Popular tem sido frequentes e estão ocorrendo em um curto espaço de tempo desde agosto. No dia 13, ocorreu o primeiro e no dia 26, o segundo, onde ao menos três lanchonetes foram arrombadas. A Polícia Civil chegou a prender um suspeito ao lado do Mercado Popular, na Praça Brasil, mas os furtos continuaram. No dia 10 de setembro, ocorreu o terceiro arrombamento no local.

O Mercado Popular da Vila fica na Rua 12. No momento desta publicação, não havia informação sobre os prejuízos sofridos pelo estabelecimento arrombado ocorrido nesta madrugada.