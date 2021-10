Barra Mansa dispensa quatro jogadores de seu elenco

O presidente do Barra Mansa Futebol Clube, Genivaldo Silva, anunciou nesta sexta-feira, que quatro jogadores, Edivan, Robert, Yago e Elber não fazem mais parte do elenco profissional do clube.

Os quatro jogadores foram desligados na manhã desta sexta-feira, e não voltarão a vestir as cores do clube. O presidente do Leão está esperançoso numa vitória no domingo. O motivo da dispensa dos jogadores não foi divulgada. Nos últimos três jogos o Barra Mansa foi goleado pelos seus adversários. A último foi nesta quinta-feira, quando estava vencendo o Mageense por 2 x 0 e levou a virada por 4 x 2.

Antes havia perdido para o Paduano de 5 x 0, 5 x 2 Búzios, 3 x 0 Araruama e venceu o Queimados por 2 x 0. Os jogadores vinham falhando muito, segundo argumentos da direção.