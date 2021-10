Para evitar aglomerações, cinco missas vão acontecer na Igreja São José do Operário, na entrada da Vila Brasília no dia 2 de novembro

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura estão concluindo os últimos retoques na limpeza e manutenção do Cemitério Bom Jardim Isidório Ribeiro, no Retiro. O serviço visa deixar o espaço pronto para receber visitantes no Dia de Finados, dia 2 de novembro, na próxima terça-feira. Para evitar aglomerações, cinco missas estão programadas para acontecer na Igreja São José do Operário, na entrada da Vila Brasília.

Segundo o administrador do local, Maurício Pio Chaves, no Dia de Finados a Guarda Municipal estará presente auxiliando o trânsito e a segurança do cemitério. O horário de funcionamento do local para visitas será das 7h às 17h30. Já as missas ocorrerão às 7h, 9h, 10h30, 15h e 17h.

“Dentro do possível, estaremos atendendo o público com as devidas restrições de distanciamento social e uso de máscaras. Não teremos missa no cemitério. As missas celebradas pelo Dia do Finados irão acontecer na Igreja da Comunidade Eclesial São José do Operário, onde serão rezadas cinco missas. Assim, conseguiremos evitar as aglomerações e o público católico poderá assistir às missas na Igreja mais próxima, na entrada da Vila Brasília”, explicou o administrador Maurício Chaves.

A orientação é que os visitantes usem máscaras, respeitem o distanciamento social e higienizem as mãos. É recomendado que os maiores de 60 anos ou menos de 10 ou integrantes dos chamados grupos de risco não participem das missas.

As capelas do Cemitério Bom Jardim Isidorio Ribeiro tem capacidade para realizar até cinco velórios simultâneos. De acordo com Maurício, se houver algum falecimento no dia de pessoa com Covid-19, não haverá velório.

“O corpo vai direto para o sepultamento. Se for outra situação, os familiares poderão utilizar a capela mortuária para duas horas de velório”, afirmou.

O cemitério

Inaugurado no final de 1955 pelo ex-prefeito Sávio de Almeida Gama, juntamente com o Sr. Geraldo Pio Chaves – pai do atual administrador que durante dois anos administrou o Cemitério Municipal – e o engenheiro João Ravache, o local já recebeu mais de 78 mil sepultamentos nas suas 44 quadras. Dotado de uma grande área, cerca de nove hectares de terra, tem mais de 17 mil sepulturas, incluindo as de concessões para as famílias e as sepulturas rotativas. Três ex-prefeitos têm seus jazigos perpétuos no espaço público, Francisco Torres, Nelson Gonçalves e Juarez Antunes.

O ex- vereador Aristides Martins, morto em maio de 1984, teve os restos mortais transferidos no início do mês para uma sepultura da família num cemitério particular do município. No local, tem ainda a sepultura do ex-deputado estadual Aderbal Santana.

“O Cemitério Municipal não fecha e desde as 5h da manhã já temos gente subindo e descendo, movimento que normalmente vai até as 19 horas. Trabalhamos diariamente com seis coveiros, quatro faxineiros e três administrativos, mas sempre ganhamos reforço na equipe de limpeza. Contamos sempre com o apoio das secretarias municipais de Infraestrutura e Ação Comunitária”, enfatizou o administrador.

O Cemitério Municipal Bom Jardim Isidorio Ribeiro fica na Avenida Waldir Sobreira Pires, 810, Retiro.