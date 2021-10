Cinco jovens – entre eles um menor de idade – foram detidos por suspeita de tráfico de drogas no início da tarde desta sexta-feira (29) em Volta Redonda. Eles foram abordados na Rua Barão do Rio Branco, no bairro Jardim Belmonte.

Com os suspeitos foram apreendidos 444 pinos de cocaína, 154 pedaços de maconha, R$ 3.470 e dois rádios transmissores. Os agentes informaram que chegaram até os rapazes por meio de informações de populares.

Os suspeitos – três de 19, um de 26 e outro de 17 anos – foram levados para a delegacia de polícia da cidade.