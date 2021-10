Durante treinamento foram abordados protocolos de acolhimento e cuidados no atendimento às crianças e adolescentes

Educadores sociais e cuidadores das unidades de acolhimento da Fundação Beatriz Gama (FGB) passaram por uma capacitação realizada pela Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas (CMPD). Para alcançar um maior número de pessoas, sem desrespeitar os protocolos de prevenção à Covid-19, o treinamento aconteceu em dois dias, na quinta e sexta-feira, dias 28 e 29, no auditório da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

Durante os encontros foram abordados assuntos voltados para a prevenção às drogas e cuidados no atendimento às crianças e adolescentes. A iniciativa faz parte de um cronograma de educação permanente que a FBG vem desenvolvendo para seus funcionários. Diariamente, na instituição, são vivenciadas situações que são atravessadas pela questão do uso abusivo de drogas entre os adolescentes e até por crianças.

A coordenadora municipal de Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, agradeceu a FBG a oportunidade de cumprir a missão do setor.

“Nossa missão, como o próprio nome da coordenadoria diz, é de prevenção ao álcool e às drogas. Quando temos a oportunidade de trabalhar com a rede de atendimento do município e mostrar que mais importante do que as drogas, são as pessoas; isso nos deixa com sentimento de dever cumprido”, comemorou Neuza Jordão.

Mirele Leal, que trabalha na assessoria de Recursos Humanos da FBG, participou da capacitação e frisou a importância do treinamento.

“Essa capacitação é muito importante. O tema que está sendo abordado hoje, sobre adolescente e drogas, permeia o tempo inteiro as atividades realizadas dentro da fundação. É muito importante que o educador saiba se comportar nesse ambiente do adolescente, para que ele possa fazer um trabalho com qualidade”, disse Mirele.

Fundação Beatriz Gama

A Fundação Beatriz Gama é responsável por três unidades de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de Volta Redonda e possui outros projetos voltados para prevenção das situações de risco e vulnerabilidade social da comunidade em geral.

