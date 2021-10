A Polícia Civil prendeu duas mulheres que mentiram que o caminhoneiro, Miguel Inácio Santos Filho, de 49 anos, morador de Bairro das Laranjeiras, teria abusado de duas crianças no bairro Costa Dourada, na Serra, na Grande Vitória, no Espírito Santo. Bruna Hoffman, de 26 anos, e a mãe dela, Lucineia Pereira da Silva, de 50 foram presas na região da Grande Jacaraípe (ES). As duas foram denunciadas pelo Ministério Público (MP) e são rés no processo. A prisão ocorreu no dia 22 de setembro, mas somente na quinta-feira, foi divulgado oficialmente pelo delegado Daniel Fortes.

O delegado, responsável pela investigação, contou os detalhes e de que forma ocorreu o crime.

– O caminhoneiro teria agendado um programa com Bruna Hoffman e combinado um valor. Após o programa houve um desentendimento entre os dois. Segundo apurado pelas investigações, Miguel pagou um valor a mais cobrado pela mulher. Ele votou após ter deixado a casa para tirar satisfações. Como não houve acordo, o homem jogou uma pedra na janela e passou a discutir com Bruna, que estava dentro da residência – contou o delegado.

Durante depoimento, a mulher teria alegado que, no dia do crime, tentou correr atrás do homem, mas como não conseguia alcançá-lo, começou a gritar que ele teria estuprado duas crianças. Revoltados os moradores começaram a bater no homem com socos, enxadadas e pedaços de pau. A agressão teve a participação de pelo menos 10 pessoas. O homem não resistiu e morreu.

O delgado disse que a vítima era inocente e trabalhadora. “A vítima era caminhoneiro e trabalhador e nunca tinha estuprado alguém. No depoimento da Bruna, ela disse que só fez isso para que a população segurasse a vítima, pois ela não teria condições de alcançá-lo. A mãe usou uma enxada e Bruna um pedaço de madeira. Outras pessoas deram pedradas em Miguel” finalizou o delegado.