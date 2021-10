Ação realizada nesta sexta-feira (29) no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, removeu oito pontos de bloqueios montados pelo tráfico de drogas

Guardas municipais e policiais militares do 28º BPM desmontaram oito pontos de barricada no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. De acordo com os órgãos de segurança, esses bloqueios são montados pelo tráfico de drogas para impedir ou dificultar ações policiais na localidade. Durante a ação integrada realizada nesta sexta-feira (29), três motos abandonadas em via pública também foram recolhidas e encaminhadas ao depósito público municipal.

Segundo o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, João Batista dos Reis, esses bloqueios eram como quebra-molas, porém fora do padrão, e que impediam ou dificultavam o acesso das forças de segurança no local.

“Conseguimos remover essas barricadas que atrapalhavam a livre circulação de veículos, inclusive dificultavam operações policiais. No total, foram oito quebra-molas removidos; alguns tão altos que pegavam no assoalho das viaturas”, detalhou Batista.

Em nota, o comando do 28º BPM também se manifestou, ressaltando que “Atitudes deste tipo não serão toleradas”.

“As lombadas foram colocadas por marginais que agem no bairro e tinham o intuito de dificultar o acesso e o trânsito das forças de segurança que realizam o patrulhamento do bairro, garantindo o exercício dos direitos individuais previstos na nossa Constituição Federal, bem com levar a paz aos cidadãos de bem. Atitudes deste tipo não serão toleradas. O 28° BPM e a Prefeitura Municipal de Volta Redonda estarão atuando diuturnamente com afinco e energia necessária para garantir o direito de ir e vir da população de bem”, destacou.

Fotos: Cedidas pela GMVR/Secom PMVR