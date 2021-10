A Polícia Civil e Guarda Municipal, de Barra do Piraí prenderam nesta sexta-feira, um homem, de 32 anos, que teria ameaçado sua mulher, que não teve a idade revelada, ao na presença dos filhos de 5 e 7 anos no bairro Lago Azul, em Barra do Piraí.

Segundo os agentes, o homem ameaçou atear fogo dentro da casa onde estava sua mulher e dois filhos do casal. As ameaças ocorreram na noite de ontem. A vítima se trancou no quarto e assim que amanheceu se dirigiu a 88ª DP.

Os policiais tomaram ciência e foram ao local onde prenderam em flagrante o criminoso. A vítima viveu momentos de terror nas mãos do companheiro, que ficou nervoso ao pedir 20 reais e ver o pedido negado.

A vítima relatou que o companheiro é usuário de drogas e que o dinheiro é utilizado com esse fim. O criminoso já possui histórico de violência doméstica e agora vai ficar preso sem direito a fiança.

VIOLÊNCIA

Mulheres vítimas de violência não devem deixar de fazer a denúncia a Polícia Civil.

A maioria dos casos de violência doméstica são subnotificados, sequer chegam ao conhecimento da polícia. É muito importante que as mulheres se encorajem e denunciem os agressores à Polícia Civil. Todos os casos serão analisados e terão resposta firme. É preciso combater com contundência todo tipo de violência contra a mulher, seja física, sexual, patrimonial, psicológica. Inclusive assédio sofrido nas relações de trabalho. Contem com a Polícia Civil.