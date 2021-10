Mais de R$ 30 milhões foram pagos nesta véspera de feriado prolongado

A Prefeitura de Volta Redonda antecipou nesta sexta-feira, dia 29, o pagamento do mês de outubro do funcionalismo. Desde março deste ano, o Governo Municipal passou a pagar os salários dos servidores dentro do mês trabalhado, cumprindo promessa do prefeito Antonio Francisco Neto de efetuar o pagamento no último dia útil do mês.

“Com o feriado prolongado, conseguimos antecipar o pagamento dos funcionários para que eles possam se programar melhor. Essa conquista é de todos e reforço meu agradecimento às equipes da prefeitura e ao Governo do Estado, que estão sendo fundamentais para a recuperação das finanças da prefeitura”, ressaltou o prefeito Neto.

O pagamento de servidores de carreira, inativos e cargos comissionados nesta sexta-feira vai injetar mais de R$ 30 milhões na economia da cidade e região. Desde o início do ano, a prefeitura já pagou mais de R$ 320 milhões ao funcionalismo, sendo aproximadamente R$ 50 milhões referentes a vencimentos do ano passado.

Além disso, a prefeitura também já antecipou a primeira parcela do 13º salário dos servidores, graças à venda da folha de pagamento (cerca de R$ 40 milhões) ao Banco Itaú, além de os professores terem conseguido abono de R$ 5 mil por matrícula, com recursos do Fundeb (Fundo Nacional da Educação Básica). Foto: divulgação – Secom/PMVR.