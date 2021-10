Prefeitura de Volta Redonda reinaugura Cras Roma

Expectativa é ter 35 centros funcionando até o final do ano

Totalmente reconstruído para atender duas mil famílias, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Roma foi reinaugurado nessa sexta-feira, dia 29. A unidade vai atender os moradores da Fazenda Santa Bárbara, Fazenda São Luiz, Loteamento São Francisco, Roma I e II, Condado Ipê, Parque das Garças e Rio das Flores.

No espaço foram realizados os serviços de pintura, revitalização geral, troca de mobiliário e instalação de acesso à Internet. A cerimônia de reabertura contou com a presença do secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, da equipe da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária) e dos vereadores Cacau da Padaria e Paulinho AP.

Com uma equipe composta por coordenador, auxiliar administrativo, assistente social, orientador social e psicólogo, o novo espaço abrigará as atividades do Grupo de Convivência da Terceira Idade e do Serviço de Convivência para crianças e adolescentes do bairro.

Entre as ações do Serviço de Convivência que serão oferecidas no local, estão as oficinas de violão, teatro e dança, além das de fortalecimento na inclusão produtiva como oficinas de manicure, cabeleireiro, barbeiro, entre outras.

A coordenadora do Cras, Valéria Alves Marçal, ressalta a importância em manter um equipamento de promoção à assistência social nas comunidades.

“Precisamos muito do apoio da comunidade para participar das ações que vamos promover e também para nos indicar as demandas do bairro. Estamos à disposição de todos os moradores. Venham participar conosco e fortalecer esse espaço tão importante”, solicitou a coordenadora.

Para a coordenadora do Grupo de Convivência Viver Feliz, Maria Belarmino Soares, o Cras é muito importante para o bairro.

“Estamos muito felizes por ter esse espaço de volta. Aqui recebemos todo o apoio que precisamos. A equipe nos recebe com muito carinho e nos sentimos muito acolhidas. Esse é um espaço essencial para a nossa comunidade”, comemora a coordenadora.

Durante a cerimônia, o secretário municipal Munir Francisco anunciou que o completo do Roma vai ganhar mais equipamentos da assistência social.

“Vamos construir um prédio para abrigar um novo Cras, maior e muito bem equipado para atender os moradores dos bairros de abrangência do complexo Roma. A nova sede será construída na Rua Curió, no Parque das Garças, e receberá o nome de Irmã Elizabeth, em homenagem a uma pessoa que tanto fez pela nossa cidade e pela população. Além disso, o complexo Roma vai ganhar, ainda, dois Centros de Convivências. Um deles vai ficar no Roma I, e o outro ficará nesse espaço que estamos entregando hoje. Estamos reconstruindo a assistência social de Volta Redonda e devolvendo aos moradores tudo que estava sem funcionar há quatro anos”, disse Munir. Fotos: Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.