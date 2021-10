A instituição pública, que vai homenagear Dona Munira Arbex Francisco, ficará no bairro Roma

O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, e o promotor de Justiça, Leonardo Kataoka assinaram, na tarde desta quinta-feira, 28, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Com o documento, a prefeitura assume compromisso com o Ministério Público do Estado de construir uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), com administração municipal.

A instituição, que ficará no bairro Roma, levará o nome Dona Munira Arbex Francisco, em homenagem à mãe do prefeito e do secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco. A proposta de homenagem partiu do vereador Nilton Alves de Faria, atual presidente da Câmara Municipal, e aprovada pelos demais parlamentares.

De acordo com Neto, o terreno já foi adquirido e fica no Parque das Garças, região do Roma, onde funcionou o Lar Sagrado Coração de Maria, que também abrigava idosos. “O local está pronto para receber a edificação. O cronograma prevê a conclusão do projeto até o fim de 2021 e pouco mais de dois anos para execução da obra e início das atividades”, disse o prefeito, acrescentando que conversou com o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sobre mais essa parceria com o governo do estado, já que a execução de todo projeto deve ficar em torno de R$ 10 milhões.

Ele acrescentou que o promotor de Justiça Leonardo Kataoka representa um Ministério Público presente e parceiro. “O poder público municipal sempre vai atender uma recomendação vinda dele, pois sempre são coincidentes com o nosso desejo de garantir mais qualidade de vida à população”, falou Neto.

O secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, afirmou que a ILPI de Volta Redonda terá sete andares e, além de espaçosa, será a melhor do Estado e talvez a melhor do Brasil em atendimento. “O local vai funcionar como abrigo, residência para idosos; Centro-Dia, oferecendo atenção integral ao idoso durante o dia e apoio às famílias; e Casa-Lar, com profissionais especializados as pessoas idosas podem usufruir com segurança de atividades e convívio social”, explicou Munir, agradecendo a presença dos representantes das três ILPIs que atendem os idosos do município atualmente.

Munir acrescentou que, além da construção da nova instituição para idosos, vai reabrir, ainda este ano, os três Centros-Dia do município: para Idosos, para Pessoas com Deficiência e pessoas com Alzheimer e Familiares. “Assim como os 35 CRAS (Centros de Referência da Assistência Social), encontramos os três Centros-Dia, que deixamos funcionando 2016, fechados em 2021. Já reabrimos 27 CRAS e os Centros-Dia também serão reabertos à população”, falou.

Leonardo Kataoka afirmou que a necessidade da construção da Instituição de Longa Permanência para Idosos pública se dá pela falta de vagas nas instituições disponíveis no município. “O objetivo é evitar que idosos sofram violação de direitos e possam viver com dignidade em local que atenda suas demandas”, disse, ressaltando que este é um dia histórico, muito especial para Volta Redonda.

Também participaram da cerimônia de assinatura do documento a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha; o subprocurador Geral do Município, Danilo Drilard; a diretora do Departamento de Proteção Social Especial (Dpes), Denise Alves; e os vereadores Paulinho AP e Edmilson Vampirinho. Secom/PMVR com fotos de divulgação