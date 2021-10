Prefeitura divulga as repartições que abrem neste feriado prolongado

A Prefeitura de Volta Redonda informa que, devido ao feriado prolongado de Finados, comemorado no dia 2 de novembro, um esquema especial foi montado para manter os serviços essenciais funcionando.

Confira o que abre e o que fecha durante o feriado prolongado (de 30/10 a 2/11):

Espaços Culturais

A Biblioteca Municipal Raul de Leoni, o Espaço das Artes Zélia Arbex e os memoriais Zumbi e dos Ex-Combatentes estarão fechados durante o feriado prolongado.

Zoológico

O Zoológico Municipal de Volta Redonda ficará aberto ao público nos dias 30/10 (sábado), 31/10 (domingo) e 2/11 (terça-feira de Finados). O horário de funcionamento será normal, das 8h às 16h30, mas é necessário fazer o agendamento prévio pelo site agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br. Além disso, as normas sanitárias de prevenção à doença devem ser respeitadas.

Como tradicionalmente acontece, o zoológico ficará fechado na segunda-feira, dia 1º de novembro, para manutenção.

Secretaria de Fazenda

Os guichês de atendimento da SMF não funcionarão na segunda-feira, dia 1º de novembro, retornando o atendimento normalmente na quarta, dia 3.

Saae-VR

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) vai operar em regime de plantão durante o feriado prolongado. Quem tiver problemas com esgoto ou abastecimento de água pode entrar em contato com a autarquia pelos números 115 ou (24) 3344-2900.

Cemitério

O Cemitério Bom Jardim Isidório Ribeiro, no Retiro, estará aberto para visitas durante o feriado prolongado, das 7h às 17h30.

Coleta de lixo e Coleta Seletiva

Tanto a coleta de lixo como a coleta seletiva funcionam normalmente no feriado. No sábado, as equipes da Secretaria de Infraestrutura farão operações de tapa-buraco, limpeza dos ralos e jardineiras da Avenida Getúlio Vargas, e retirada de entulhos. No restante dos dias, a secretaria vai operar em esquema de plantão para atender possíveis ocorrências.

Saúde

Os hospitais São João Batista (HSJB), Dr. Munir Rafful (HMMR) e Nelson Gonçalves funcionarão normalmente durante o feriado prolongado, assim como a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho e o Cais Conforto. Já as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) encerram as atividades nesta sexta-feira, dia 29, às 16h, retornando os serviços na quarta-feira, dia 3, em horário normal, das 8h às 16h. Durante esse período, em qualquer eventualidade, os usuários devem procurar as unidades de urgência e emergência do município.

Educação

Não haverá aula na rede municipal de ensino na segunda-feira, dia 1º de novembro. As atividades retornam normalmente em todas as unidades escolares na quarta-feira, dia 3/11.

Esporte e Lazer

A Arena Esportiva de Volta Redonda ficará aberta no final de semana, das 6h às 10h, e fechada na segunda e na terça. O Parque Aquático funciona normalmente, das 8h às 17h, no sábado e domingo. Na segunda-feira, é dia de limpeza, enquanto na terça-feira haverá manutenção.

Guarda Municipal

A Guarda Municipal seguirá operando 24h por dia.

Ônibus Elétricos do Tarifa Comercial Zero

Sábado e segunda-feira funcionamento normal. Domingo e terça-feira o transporte não irá funcionar.