Saae-BM faz limpeza de ruas alagadas

Serviço foi estendido a outros bairros com remoção de entulho, volumosos, capina e outros; Nível do Rio Paraíba do Sul é monitorado e imóveis recebem vistorias

A Prefeitura de Barra Mansa, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, está realizando nesta sexta-feira, dia 29, limpeza das ruas atingidas por alagamentos registrados na quinta-feira, dia 28. Durante a manhã teve início o serviço de lavagem das ruas afetadas no Centro, Roberto Silveira, Vista Alegre e Vila Maria. Já os trabalhos de coleta de entulho, terra e lama aconteceram na Argemiro de Paula Coutinho, no Centro; Lair Cordeiro, Carlos Otavio Saar, Final da Antônio G. da Rocha, no Vila Maria; e em diversas vias no ponto final de Saudade.

Além da limpeza das áreas alagadas, as ações rotineiras da Coordenadoria de Resíduos Sólidos estão em mais de 10 bairros da cidade. Os serviços de roçada, capina e raspagem de calçadas/sarjetas aconteceram durante a manhã no Vila Independência, Vila Coringa, Colônia, Vista Alegre, Boa Vista III, São Judas, Boa Sorte e Ponto Final de Saudade. No período da tarde os serviços acontecem no Verbo Divino.

Já a coleta de volumosos acontece nos bairros: Roberto Silveira, Verbo Divino, Boa Sorte (Antigo Leito ferroviário) e Saudade ( até no Ponto Final). O serviço de varrição foi realizado no Parque de Saudade.

Nível do Rio Paraíba do Sul é monitorado e imóveis vistoriados

Ainda nesta sexta-feira, a Defesa Civil segue em estado de alerta para a situação climática em Barra Mansa. Além dos serviços de limpeza, a pasta segue monitorando o Rio Paraíba do Sul e vistoriando os imóveis atingidos pelos alagamentos.

“Não temos ocorrências de alagamento nesta manhã em Barra Mansa. Estamos percorrendo as réguas de monitoramento do nível do Rio paraíba do Sul, para verificar se ele já está em sua normalidade, estamos visitando as áreas que registraram pontos de alagamento e estamos avaliando alguns imóveis. Além disso, estamos acompanhando os alertas climáticos emitidos pela Sedec, que é a Secretaria de Estado de Defesa Civil, e os radares geológicos”, explicou o coordenador de Defesa Civil da cidade, João Vitor da Silva Ramos.

Assim como a situação em Barra Mansa, a Defesa Civil segue acompanhando os municípios vizinhos, pois qualquer alteração pode afetar áreas da cidade. “Estamos monitorando as cidades acima, especialmente Itatiaia e Resende, onde foi registrado um volume maior acúmulo de chuvas na madrugada de ontem (quinta-feira)”, destacou.

Com relação a probabilidade de chuvas para esta sexta-feira e fim de semana, a probabilidade é de chuva fraca e qualquer alteração a população será comunicada. “Hoje a informação que temos do radar da Sedec, que está instalado no Pico do Couto, em Miguel Pereira, não consta alerta de chuva forte para a região. A Defesa Civil segue monitorando, recebemos dados a cada uma hora e vamos avaliando, qualquer outra variação nós emitimos alertas. Vale lembrar que temos os sistemas de sirenes, que conseguimos acionar remotamente da base e assim comunicar a população nas áreas de risco”, finalizou.