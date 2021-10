Volta Redonda atinge 96,5% da população acima de 12 anos com vacina

Percentual para segunda dose chega a 74,2% neste público-alvo e total de doses aplicadas se aproxima de 420 mil doses

O município de Volta Redonda atingiu, nesta semana, 96,5% de cobertura vacinal na população acima de 12 anos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O percentual de segunda dose alcançou 74,2% neste mesmo público-alvo. Ao mesmo tempo, a cidade se aproxima de 420 mil doses aplicadas no total. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A cidade iniciou em 24 de agosto a imunização nos adolescentes de 12 a 17 anos, priorizando o grupo com comorbidades. Em seguida, no dia 08 de setembro, o município estendeu a vacinação para os adolescentes em geral acima de 12 anos – idade mínima autorizada para vacinação pelo Ministério da Saúde.

Vale lembrar que, inicialmente, o Ministério da Saúde havia estipulado a vacinação contra a Covid-19 na população acima de 18 anos. Nesta primeira etapa, Volta Redonda ultrapassou as metas estipuladas pelo ministério no Plano Nacional de Imunizações (PNI) para primeiras doses.

Com a autorização do Ministério da Saúde para vacinar a população até 12 anos de idade, foi iniciada uma nova triagem de cobertura vacinal, com os índices levando em conta a nova parcela da população.

De acordo com o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos, o município atualmente oferta repescagem de primeira dose, finalização de segunda dose e ampliação de reforços para pessoas acima de 60 anos e profissionais de saúde.

“Já atingimos mais de 16 mil doses de reforços aplicadas nos grupos de idosos, profissionais de saúde e imunossuprimidos graves, que foram determinados pelo Ministério da Saúde, para amplificar a resposta imune. A medida da terceira dose foi criada para garantir a proteção desses grupos contra a Covid-19 evitando o desenvolvimento da forma grave da doença e de mortes em decorrência dela”, disse.