Projeto do deputado federal Delegado Antonio Furtado ajudará na prevenção ao uso das drogas com palestras para alunos e professores

“Imunizar os alunos da rede pública contra as drogas”, esse é o objetivo do deputado federal Delegado Antonio Furtado ao propor a inclusão do “A Vida Vale Mais” nas escolas públicas de Volta Redonda. Os detalhes do projeto e como funcionará foi apresentado, hoje (29/10), durante reunião com a secretária de educação, Therezinha dos Santos Gonçalves.

– A nossa ideia é imunizar os alunos da rede pública contra as drogas. Vamos conversar com os professores, vamos preparar todo um caminho para que, no ano que vem, a gente consiga conversar com esses alunos e demonstrar que a vida sem drogas é uma vida muito melhor e com um futuro promissor pela frente – explicou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Com a previsão de retorno presencial das atividades escolares, a proposta é promover palestras e encontros nas escolas para orientação dos alunos. Também existe a possibilidade de capacitação para os professores se tornarem multiplicadores e ajudarem no trabalho de prevenção.

– A gente fica muito feliz quando encontra parceiros que ficam preocupados com nossas crianças e nossos jovens. A educação de volta redonda foi beneficiada com os apoios e emendas destinados pelo deputado Delegado Antonio Furtado. É nosso papel estar presente na rede de proteção. Iremos promover a inclusão dos orientadores e equipe pedagógica nas palestras para serem multiplicadores nas escolas – agradeceu a secretária.

Além do trabalho de prevenção, o deputado federal Delegado Antonio Furtado também destinou cerca de R$200 mil em recursos para a compra de equipamentos e móveis para melhorar as instalações das escolas de Volta Redonda.

– Investir na educação é também investir na segurança pública para evitar que nossos jovens se tornem delinquentes. Estou sempre à disposição para ajudar a fortalecer o trabalho da educação em Volta Redonda – destacou o parlamentar. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa