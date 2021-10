Mais de 200 funcionários estão trabalhando neste final de semana e feriado

A Prefeitura de Volta Redonda reforçou o trabalho nesta semana para prevenir os impactos das chuvas fortes que têm ocorrido na região nos últimos dias. As ações diárias estão sendo realizadas em diversos pontos de cidade, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

De acordo com a subsecretária de Infraestrutura, Poliana Gama, as ações foram intensificadas como forma preventiva de enchentes e alagamentos.

“Identificamos a necessidade desobstruir bueiros que já estavam há muito tempo sem manutenção na cidade. Desde o início do ano estamos trabalhando, analisando e atuando nos pedidos de moradores de comerciantes que vinham sofrendo com alagamentos constantes”, disse Poliana ao destacar que neste sábado o trabalho está sendo feito na Avenida Getúlio Vargas, no Centro, onde também estão sendo realizadas capina e roçada.

Além da desobstrução, cerca de 200 funcionários estão atuando em diferentes frentes. A retirada de entulhos ocorre nos bairros Santo Agostinho, Caieras, Jardim Amália e Açúde. A poda de árvores está sendo executada no bairro Vilage Sul – Belvedere e na Avenida Getúlio Vargas. Além disso, 11 equipes continuam o trabalho de tapa-buraco nos bairros: Santa Rita do Zarur, Santa Cruz , Santa Rita de Cássia , Siderlandia , Aero , Santo Agostinho, Roma, Rio das Flores, Aterrado, Vila Santa Cecília, Sessenta, Açude e Retiro.