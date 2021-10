Na tarde deste domingo (31/10), o Barra Mansa Futebol Clube enfrentou o Tigres do Brasil no Estádio Leão do Sul, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Carioca (Série B2). A Fera da Baixada venceu a equipe barra-mansense por 1 a 0, com gol marcado por Ivan Júnior. O Barra Mansa se mantém na 10ª colocação e a 4 pontos da zona do descenso.

Aos 5 minutos, o Tigres do Brasil pressionou, recuperou a bola pela direita, Giovanni cruzou e a bola sobrou para Ivan Júnior abrir o placar. Aos 12, Marcelo fez boa defesa para o Barra Mansa após chute forte do meia Pedro Thomaz. Aos 26, o Giovanni chutou e a bola explodiu na trave para quase ampliar para o Tigres. Aos 29, o atacante do Barra Mansa chegou com perigo, chutou para boa defesa do goleiro Caio Borges, que espalmou para escanteio. A partida prosseguiu sem mais momentos de gols e foi para o intervalo com Tigres vencendo por 1 a 0.

O segundo tempo começou bem equilibrado, com as duas equipes não levando muito perigo nas jogadas ofensivas. Aos 13, num bate e rebate na área, o Tigres do Brasil quase marca, mas o goleiro Marcelo estava atento e seguro. Aos 27, Thiaguinho recebeu para o Barra Mansa, chutou e a bola foi tirada praticamente de dentro do gol. Placar final: Tigres do Brasil 1 a 0.

O Barra Mansa volta a campo na outra segunda-feira (8/11), às 15h, para enfrentar o Ceres no Estádio Los Larios, em Xerém, em partida válida pela décima e penúltima rodada do Campeonato Carioca (Série B2).

31/10/2021 | Barra Mansa 0x1 Tigres do Brasil

Campeonato Carioca (Série B2) | Estádio Leão do Sul | Árbitro: Washington Fernande Moreira de Oliveira | Gol: Ivan Júnior | Barra Mansa: Marcelo; João Rodrigues, Glaydson (Caio Joberto), Ramon (João Pedro) e Anderson; Diego Alan, Fabinho (Zaqueo) e Jefinho; Thiaguinho, Vinicius Santos (Felipe Dias) e Leone (Matheus Menezes). Téc. Samarone Oliveira. | Tigres do Brasil: Caio Borges; Rafinha, Allison, Luan e Carlinhos; Pedro Thomaz, Matheus e Giovanni (Vinicius); Pitel, Ivan Júnior (Carlos Afonso) e Caio (Marcelo). Téc. Carlos Alberto Dias.

# Classificação atualizada:

1º. Paduano (19 pontos); 2º. Barra da Tijuca (18); 3º. Búzios (17); 4º. Tigres do Brasil (16); 5º. Araruama (15); 6º. Ceres (14); 7º. Campos e Mageense (11); 9º. Bonsucesso (9); 10º. Barra Mansa (7); 11º. Casimiro de Abreu (3); 12º. Queimados (1).

# Demais resultados da 9ª rodada:

Araruama 1×1 Paduano; Barra da Tijuca 2×0 Queimados; Búzios 1×0 Mageense; Casimiro de Abreu 0x5 Ceres; Bonsucesso x Campos (1º/11)

Barra Mansa x Tigres do Brasil – Foto: Nem Jarrãozinho

Por Diogo de Oliveira Paula

Postado por Diogo de Oliveira Paula às 17:05

Foto: Cleyton Santos