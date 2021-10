Carros rodam na pista e batem na mureta na Dutra, em Barra Mansa

Dois carros rodaram na pista e bateram na mureta da Via Dutra, sentido Rio, em Barra Mansa. Os acidentes ocorreram em pontos diferentes da rodovia.

No km 275, a colisão foi no bairro Bocaininha. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, três feridos foram levados com lesões leves para a Santa Casa de Misericórdia. No momento desta publicação, não havia informações sobre o quadro de saúde deles.

Já no km 284, o carro que bateu na mureta parou fora da rodovia. O acidente deixou uma vítima. A passageira, esposa do condutor, foi encaminhada para a Santa Casa de Barra Mansa para radiografar o braço pois estava sentindo muitas dores.