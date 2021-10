Dupla é detida com maconha, cocaína e crack no Santo Agostinho

Dois suspeitos de tráfico de drogas foram detidos no fim da tarde de sábado (30) em Volta Redonda. A ação ocorreu no Beco do Val, no bairro Santo Agostinho, no Morro da Conquista.

Os agentes faziam patrulhamento quando viram os suspeitos no local. Os policiais fizeram um cerco e os suspeitos correram ao perceberem a presença da PM, mas foram capturados.

Durante a tentativa de fuga eles deixaram uma sacola com drogas em uma escada. Foram apreendidos com 119 pinos de cocaína, 67 pedras de crack, 28 trouxinhas de skunk, nove trouxinhas de maconha e R$ 61. Os suspeitos foram levados para a delegacia de polícia da cidade, onde o caso foi registrado. (Foto: PM/Divulgação)