Homem agredido a pauladas morre na Santa Casa de Barra Mansa

Morreu na manhã deste domingo (31), na Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa, o homem que foi agredido a pauladas no sábado (30), na Rua Joaquim de Queiroz, no bairro Santa Lúcia.

Segundo a assessoria da unidade Médica, Thiago de Oliveira foi levado à unidade médica pelo Corpo de Bombeiros, com múltiplos hematomas e sangramento no ouvido. “O quadro de saúde dele evoluiu rapidamente com rebaixamento de nível de consciência. Foi entubado e teve parada cardiorrespiratória”, disse o comunicado.

Segundo familiares, a polícia já teria identificado o autor das agressões e estão a sua procura. De acordo com as primeiras informações, a vítima e o suspeito teriam discutido em um bar. Em seguida, o autor do crime teria ido atrás de Thiago e praticado o assassinato. O caso foi registrado na delegacia de polícia da cidade e está sendo investigado.