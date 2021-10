Jovem é baleado no bairro Paraíso, em Barra Mansa

Um jovem de 21 anos foi baleado na noite de sábado (30 ) no bairro Paraíso, em Barra Mansa. A tentativa de homicídio ocorreu na entrada dos predinhos do Minha Casa, Minha Vida.

Ele levou tiros na perna e braço, mas não corre risco de morte. Levado para a Santa Casa de Misericórdia, o rapaz contou que estava na entrada do local quando um carro preto chegou.

Segundo ele, alguém gritou para o motorista do veículo do diminuir o volume do farol do veículo, quando desceram do carro e atiraram.

O caso foi registrado na delegacia de polícia da cidade. No momento desta publicação, ninguém havia sido preso.