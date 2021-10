Mais um fuzil é apreendido em Barra Mansa

Mais um fuzil foi apreendido neste fim de semana em Barra Mansa. Desta vez, a arma foi encontrada na manhã deste domingo (31), enterrada em uma área de mata no morro de frente a Vila Delgado, no bairro Ano Bom. A ação ocorreu na Rua Cabo Cezário.

Segundo a PM, como o local é difícil acesso para as guarnições, os olheiros do tráfico acabaram alertando os traficantes da chegada da PM. Em varredura pelo local, os agentes encontraram enterrados, além do fuzil, quatro carregadores, munições, e um galão contendo loló. Ninguém foi preso

O material foi levado para a delegacia de polícia da cidade, onde o caso foi registrado. No sábado (30), o fuzil foi encontrado na casa de um jovem de 20 anos, onde os agentes encontraram ainda uma granada artesanal e um tablete de cerca de um quilo de cocaína.