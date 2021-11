Policiais rodoviários federais (PRF), de Lavrinhas (SP) entraram em contato com a 7ª Delegacia da PRF (RJ), por volta das 18h10min, de domingo, informando que um caminhoneiro havia evadido do local de um grave acidente na altura do km 6, da Rodovia Presidente Dutra, em Queluz (SP).

Após a comunicação, os agentes da 7ª Delegacia da PRF (RJ) ficaram de prontidão com o objetivo de interceptar a carreta que havia se envolvido no acidente com um VW Spacefox. No acidente, o veículo Spacefox bateu na traseira da carreta.

Um dos ocupantes do veículo foi a óbito e outros ocupantes ficaram gravemente feridos. Segundo informação, o caminhoneiro chegou a parar e recolher a placa do semirreboque que havia caído na pista após a colisão, empreendendo fuga no sentido Rio de Janeiro.

Por volta das 19 horas, o veículo foi parado no km 274, da Dutra, sentido Rio de Janeiro, na cidade de Barra Mansa. A princípio o caminhoneiro negou que tivesse se envolvido no acidente, mas com as marcas e vestígios da colisão na carreta, ele acabou confessando que o carro havia batido na traseira de sua carreta.

Ele alegou que não permaneceu no local por medo. Ele chegou a andar mais de 60 quilômetros, sem acionar o socorro para as vítimas, até ser abordados pelos agentes. O condutor e a carreta foram conduzidos de volta à Queluz (SP), onde a equipe PRF de Lavrinhas assumiu a ocorrência. Segundo informações da PRF, caminhoneiro deve ser enquadrado por omissão de socorro às vítimas.