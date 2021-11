Evento aconteceu no sábado

Com homenagem in memoriam à autora Maria Aparecida Araújo, o Grêmio Barra-mansense de Letras promoveu neste sábado, dia 30, mais uma edição do Sarau Mestres da Poesia. Em formato virtual, a estreia em vídeo ocorreu às 18 horas, na página do Facebook do Grebal.

Dessa vez, foi apresentado o livro “Sonhos e Realidade”. Cujas poesias da eterna grebalista ganham voz com os declamadores Ceminha Guedes, Estélia Meg, Indieslay Meneguiti, João Pedro Barros e Rita Rangel, além do presidente do grêmio, Paulo Rangel. Enquanto Abrahão Lincoln Graciosa Machado é a atração musical que compõe a edição, com voz e violão. Os vídeos dos saraus anteriores também podem ser assistidos na página.

– O Sarau Mestres da Poesia por si já transmite emoção, aliando a poesia a diversos gêneros de arte. Nesse sarau específico, a emoção se multiplica, com as poesias carregadas de sentimentos da saudosa amiga e grebalista Aparecida Araújo. Artista completa; poeta, atriz e artista plástica premiada, encantou a todos em suas participações nos eventos realizados pelo Grebal – destaca Paulo Rangel.

Sobre a autora

Maria Aparecida Araújo faleceu este ano, por complicações da Covid-19. No Grêmio Barra-mansense de Letras, ela recebeu menção honrosa em um concurso promovido pelo Grebal, em 2017. Admirada por todos que a conheciam, participou de eventos como a Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), em 2019, onde teve a oportunidade de lançar o livro escolhido para o sarau. No mesmo ano, foi destaque literário em Contos e Poesias no 30º Concurso da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências, no Rio Grande do Sul.

Nascida em Passa Vinte (MG), Aparecida Araújo chegou em Barra Mansa com a família aos seis anos de idade. Se aposentou como professora e teve amplas atuações no município, onde deu aulas de pintura em tela e foi ativa em diversas realizações. Com suas múltiplas artes, se eternizou nas obras que alcançaram até mesmo o cenário internacional, como Líbano e Estados Unidos. Artista plástica autodidata, se aperfeiçoou em Artes Plásticas pela Sociedade Brasileira de Belas Arte do Rio de Janeiro, onde expôs suas obras em 2000.

Oportunidade para artistas locais

Para compor as apresentações, o Grebal abre espaço para que artistas da região apresentem seus trabalhos também. Músicos e artistas plásticos locais podem entrar em contato por WhatsApp (24) 99912-1975 ou e-mail: grebal1975@gmail.com.