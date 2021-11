Grupo de caminhoneiros fazem manifestação na Dutra, em Barra Mansa

Um grupo de caminhoneiros está realizando, desde o início da noite desta segunda-feira (1), uma manifestação na Via Dutra, em Barra Mansa. Eles se reuniram no posto Fluminense, no km 276, e portando faixas iniciaram uma caminhada pela rodovia ocupando uma das pistas e o acostamento, tentando convencer os colegas a aderirem.

A maioria, porém, não estava parando até o momento desta publicação. Também não havia notícias de interdição na rodovia nem de tumultos.

A Polícia Rodoviária Federal estava acompanhando a manifestação. Devido ao movimento, está havendo lentidão no trânsito no trecho.

Entre as reivindicações dos caminhoneiros estão a redução no preço do diesel, o cumprimento do piso mínimo do frete e a volta da aposentadoria especial para a categoria.

Esta notícia será atualizada assim que houver novas informações.

Por: Fernando Pedrosa/Foco Regional