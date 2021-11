Leonardo Nóbrega Ferreira, de 23 anos, foi assassinado a tiros, noite do domingo, na Rua 3, no bairro Roselândia, em Barra Mansa. A vítima foi morta com tiros de pistola. Segundo informações do local, os tiros foram disparados dentro de um carro.

Policiais Militares foram acionados e estiveram no local. A perícia foi acionada e o corpo foi removido para o IML (Instituto Médico Legal), em Três Poços, em Volta Redonda.