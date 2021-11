Homem surta e é contido pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em patrulhamento durante Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD) relativo à Operação Finados 2021, na madrugada desta segunda-feira, por volta de 00h20min, quando deparou com um veículo parado no acostamento com o pisca-alerta ligado, no km 268, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Barra Mansa.

Os agentes perceberam o condutor do veículo fazendo gestos como se precisasse de ajuda. Durante abordagem, o condutor informou que seu namorado, de 21 anos, estava embriagado, bastante alterado, lhe agredindo verbalmente e fisicamente.

Contou também que seu namorado ameaçou abrir a porta e pular do veículo em movimento. Por isso foi obrigado a parar o veículo no acostamento. Disse ainda que o namorado saiu do veículo, bastante embriagado, com dificuldade de equilíbrio, vestindo apenas bermuda, proferindo palavras de baixo calão e desconexas, ofendendo a quem se aproximasse.

Os policiais tentaram acalmá-lo, conversando e pedindo que ele ficasse sentado no meio-fio, pois já tinham solicitado a presença do resgate médico da NovaDutra. O homem chegou a ameaçar a correr para a pista de rolamento, mas foi cercado pelos policiais e acabou tropeçando no gramado do canteiro lateral.

Ele foi contigo e imobilizado pelos policiais até a chegada do resgate da NovaDutra. Ele recebeu os primeiros atendimentos e levado para a Santa Casa de Barra Mansa,

O namorado, condutor do veículo, não havia ingerido bebida alcoólica, estava lúcido, tendo acompanhado a ambulância até o hospital. Chovia no momento da ocorrência.