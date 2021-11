Morre vítima de atropelamento no Belmonte, em Volta Redonda

João Pereira, de 54 anos, vítima de um atropelamento no início da tarde desta segunda-feira (1), na Avenida dos Mineiros, no bairro Belmonte, em Volta Redonda, não resistiu aos ferimentos e faleceu ao dar entrada no Hospital São João Batista.

O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima à unidade médica, mas ela já chegou ao hospital sem vida. As circunstâncias do atropelamento são desconhecidas, mas, segundo testemunhas, João foi atingido por um carro, conduzido por uma mulher, que não ficou ferida.

“Ele bateu a cabeça ao cair no chão e ficou desacordado. Sangrava muito. Os bombeiros tentaram reanimá-lo ainda no local do acidente e levaram ele ao hospital em estado grave”, disse uma testemunha. O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda e está sendo apurado. Felipe Cury