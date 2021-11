Uma mulher, de 30 anos, levou uma facada na barriga que atingiu o seu abdômen no domingo, de sua ex-cunhada, na Via A1, no bairro São Sebastião, em Volta Redonda.

A vítima foi socorrida e levada para ao Hospital São João Batista, onde passou por procedimento cirúrgico. O registro foi feito na Deam (Delegacia Especializada em Atendimentos à Mulher), no bairro Aterrado, em Volta Redonda.