Polícia Militar apreende drogas no bairro Três Poços

Policiais militares receberam informações no domingo, sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo no Condomínio (Minha Casa Minha Vida), nas proximidades da linha do trem, na Avenida Paulo Erley Alves Abrantes, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

Os agentes foram até o local e viram os suspeitos fugindo deixando para trás uma mochila contendo 85 pedras aparentemente crack, 10 pinos de pó branco (cocaína), seis pedaços e um pino de erva seca (maconha), 16 rádios comunicadores (Baofeng), 15 bases, 11 fontes de alimentação, três baterias, dois fones de ouvido para rádio comunicador (todos Baofeng) e uma mochila.

Os agentes apresentaram todo o material aprendido na 93ª Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.