Polícia Militar prende suspeitos de abusarem de menores em Pinheiral

Policiais militares prenderam no domingo, um homem de 28 anos e outro de 20, suspeitos de abusarem sexualmente de duas adolescentes de 15 anos, em uma casa do bairro São Jorge, em Pinheiral.

A mãe de uma das menores, moradora do Cruzeiro I, ficou preocupada porque a filha não havia retornado para casa depois de sair dizendo que iria à Praça Brasil com uma amiga da mesma idade. A amiga foi localizada e informou à polícia que as duas tinham ido à uma casa com os dois suspeitos, mas que não se lembrava onde ficava o imóvel.

Com a descrição dos suspeitos, a polícia chegou a um deles com a ajuda de um morador. Os agentes encontraram a adolescente na casa de um deles, no bairro São Jorge.

Segundo a Polícia Militar, a menor foi encontrada chorando e disse que tinha sofrido abusos por parte do homem de 28 anos. Ele negou, afirmando que tinha ficado com a garota com a concordância dela. O outro rapaz também estava na residência. Ele também negou abusos.

Os dois suspeitos foram levados à delegacia, onde, depois de a menor e os homens serem ouvidos, eles ficaram presos em flagrante.