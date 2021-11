Um carro bateu no muro de uma oficina de refrigeração no início da manhã desta segunda-feira (1) no bairro Retiro, em Volta Redonda. O estabelecimento fica na Rua Goitacazes. Uma câmera instalada em uma oficina vizinha flagrou o momento da batida. (veja no fim da notícia)

Pelas imagens, é possível ver que o carro entra em alta velocidade pela rua. O motorista perde o controle da direção e bate no muro da oficina. Em seguida, o condutor dá macha à ré e deixa o local. O veículo, um Gol, não teve as placas identificadas até o momento desta publicação.

O filho do dono da oficina entrou em contato com o INFORMA CIDADE lamentando a situação. “O motorista entrou em alta velocidade, destruiu tudo e foi embora. Além do muro, dentro da oficina também tem materiais de clientes, que provavelmente ficaram destruídos. E agora, quem paga? Não temos condições de ficar com esse prejuízo dentro da oficina”, disse.