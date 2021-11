Vigilância Sanitária vai retirar do mercado onze marcas de azeite

Produtos foram reprovados pelo Programa Estadual de Monitoramento Pós-Mercado da Qualidade de Alimentos

A Vigilância Sanitária de Volta Redonda inicia na próxima quarta-feira, 03, a busca por marcas de azeite reprovadas pelo Programa Estadual de Monitoramento Pós-Mercado da Qualidade de Alimentos. A retirada dos produtos do mercado foi orientada por ofício enviado pela SUVISA (Superintendência de Vigilância Sanitária), da Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Alimentos (CVFA).

Os fiscais vão percorrer estabelecimentos comerciais a fim de identificar e recolher os produtos com os lotes reprovados pelo programa entre as marcas de azeite de oliva extra virgem/tipo único Monsanto, Quinta da Beira e Porto Real. Além das marcas Del Toro, Porto Galo, Alcazar, Fazenda Piedade, Monte Ruivo, San Domingos, Serra das Oliveiras e óleo composto Alicante, denunciadas por fabricação clandestina em Maricá.

Esse alerta sanitário é fruto do trabalho realizado por todas as 92 vigilâncias sanitárias do estado, que nos últimos seis meses coletaram 37 amostras de azeites de oliva para o Programa Estadual de Monitoramento Pós-Mercado da Qualidade de Alimentos. A análise é feita pelo LACEM-RJ (Laboratório Central Noel Nutels).

No início de dezembro, Volta Redonda participa de webinar – uma videoconferência em formato de seminário, que vai apresentar o resultado de todo programa de monitoramento de 2021 para as vigilâncias sanitárias de todos os municípios do Estado do Rio. Neste ano, foram monitorados os seguintes produtos: sal, água mineral, gelo, gelados comestíveis, alimentos prontos para consumo, e sanduíches. Secom/PMVR