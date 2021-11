O cemitério Santa Rosa, em Barra do Piraí, foi alvo de vandalismo na madrugada desta terça-feira, Dia de Finados. Vários túmulos foram abertos e restos mortais foram espalhados entre as sepulturas. Vários ossos foram colocados para fora dos túmulos.

Ao saber do ato de vandalismo, o prefeito Mário Esteves foi para a Delegacia de Polícia, registrar um boletim de ocorrência. O cemitério foi fechado para que a perícia seja feita e tentar chegar até os vândalos. O prefeito lamentou e emitiu uma nota repudiando a atitude dos vândalos.

– Cometeram uma barbárie, esta madrugada, profanando um local de tanta importância para as pessoas. Lamento profundamente o ocorrido, que é um desrespeito à memória de nossos entes queridos, e também das famílias, que se sentem chocadas com uma notícia dessas – lamentou o prefeito de Barra do Piraí.