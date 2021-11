Homem é preso em Resende após esfaquear namorada em Barra do Piraí

Policiais militares, de Resende, prenderam na noite de segunda-feira, um homem, de 31 anos, que tinha ferido a facada a namorada, de 29 anos, em Barra do Piraí. Policiais monitoraram o suspeito através do GPS da Saveiro, que foi encontrada na Rua Vênus, no Jardim do Sol, em Resende.

Segundo os policiais que fizeram a prisão, ele confessou a tentativa de homicídio, que ocorreu na Rua Angélica, no bairro Nossa Senhora de Santana, nas proximidades de um auto center. A mulher ferida nas costas foi socorrida por uma viatura da Polícia Militar e levada para a Santa Casa de Misericórdia, de Barra do Piraí. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, de Resende, de onde será transferido para a Delegacia de Polícia, d e Barra do Piraí.