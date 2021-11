Na noite desta quarta-feira (3/11), o Conselho Deliberativo do Barra Mansa Futebol Clube se reuniu na sede do Clube Municipal, no centro da cidade, para a apreciação das contas do exercício de 2019 e, também, das contas referentes à gestão do ano de 2020.

O presidente do Conselho Carlos Eduardo (Carlinhos) abriu a reunião e solicitou ao secretário a leitura da ata da reunião anterior, na qual foram listados os pareceres de uma auditoria externa e do Conselho Fiscal recomendando a reprovação das contas do ano de 2019, o que foi acatado pelos conselheiros presentes votando, assim, pela reprovação das contas do exercício de 2019.

Em seguida, as contas do ano de 2020 foram apreciadas e aprovadas pelos conselheiros presentes, com a recomendação de um dos membros para que fosse providenciada a publicação do demonstrativo financeiro aprovado no site da FERJ.

Por fim, debateu-se sobre a data das eleições para presidente e vice do Barra Mansa FC para o biênio 2022/2023. O Conselho aprovou que a assembleia das eleições será na quinta-feira (9/12).

Por Diogo de Oliveira Paula

