Defesa Civil orienta adoção de atos seguros durante período de chuvas

Do dia 1º até hoje, foram 64 milímetros de chuva com 27 ocorrências e três imóveis interditados por precaução. Não houve feridos

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) entrou em alerta nesta semana. O estado ocorre anualmente, através de decreto municipal, e coloca toda a estrutura do Poder Público à disposição do órgão. O objetivo é deixar o município melhor preparado para o período de chuvas, que permanece até março de 2022. O coordenador da Defesa Civil, Rubens Siqueira, listou comportamentos seguros para se adotar com intuito de preservar a vida.

“A população deve evitar qualquer tipo de construção e escavação irregular, ou seja, sem acompanhamento de um profissional habilitado, engenheiro ou arquiteto. Evitem capinas, lançamento indevido de águas sobre encostas e ocupação das margens de rios e córregos. Não transitar ou evitar trafegar no período de chuva forte ou em local alagado. Nunca procure abrigo debaixo de árvores”, orientou Rubens.

O coordenador da Defesa Civil lembrou também que é importante estar atento a qualquer alteração estrutural nos imóveis.

“Observe qualquer alteração estrutural e se preciso for, por qualquer cenário de ameaça, saia do imóvel levando documentos, remédios – se fizer o uso – e busque um local seguro. Desligue o gás de cozinha e a rede elétrica. Essas são orientações da Defesa Civil para que possamos evitar atos inseguros que podem ocasionar desastres, preservando o maior bem comum, que é a vida”, finalizou o coordenador da Defesa Civil.

Do dia 1º até hoje, foram 64 milímetros de chuva com 27 ocorrências e três imóveis interditados por precaução. Não houve feridos. Entre o caso mais comum já registrado está o risco de deslizamento. A localidade mais atingida foi a Vila Brasília e adjacências. O telefone da Defesa Civil é o 199 para qualquer orientação ou emergência.

[16:19, 03/11/2021] Arlindo Jornalista: Foto: Cedida pela Defesa Civil