Policias militares apreendem suspeitos e drogas no bairro Santa Rosa

A Polícia Militar recebeu informações na noite desta quarta-feira, por volta da 20h15min, sobre dois suspeitos que estavam praticando o tráfico de drogas na Rua D, no bairro Santa Rosa, em Valença. Os agentes foram até e avistaram os dois suspeitos que empreenderam fuga com a chegada da viatura policial. Um dos suspeitos descartou uma bolsa preta e fugiu para um morro próximo para sair do flagrante.

Ao pegar a bolsa os agentes apreenderam 57 pinos de cocaína. Os suspeitos foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia, de Valença.