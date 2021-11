A APAE-VR realiza a partir deste sábado, dia 06/11, a tradicional Feira de Flores e Plantas de Holambra. São diversas espécies entre flores e plantas, como rosas, orquídeas, bonsai, plantas carnívoras e muito mais.

Parte do valor arrecadado será destinado a APAE VR para a manutenção das atividades e projetos realizados pela instituição.

A feira será realizada na Vila Santa Cecília, no térreo da Biblioteca Municipal (Secretaria de Cultura), ao lado do Cine 9 de Abril, no período de 06 a 14/11/2021, no horário das 8h às 20h.

Não deixe de prestigiar e colaborar com a Apae de Volta Redonda!