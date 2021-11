Denúncia de agressão a motorista de aplicativo é investigada

O motorista de aplicativo Leonardo Correia denunciou que na noite da última terça-feira, dia 02/11, sofreu agressões por parte de dois policiais militares, quando buscava auxílio, uma vez que teve o para-brisas de seu carro danificado por um passageiro embriagado, na rua Jaraguá, no bairro Retiro. Leonardo disse ter chamado a polícia, mas como não apareceu nenhuma viatura, ele seguiu com o carro até as proximidades da subprefeitura, também no bairro Retiro, na Avenida Antônio de Almeida, onde pediu ajuda a dois policiais que estavam passando em um carro da PM, mas que ao invés de ajuda, recebeu uma coça. Ele disse que quando fazia o relato para os policiais, ficou nervoso com a situação e chorou. Neste momento o policial começou a rir. Leonardo então perguntou: “Vc ta rindo pq eu tô nessa situação?

E o policial saiu do carro e disse “vou te mostrar o pq estou rindo”. E começaram as agressões.

As imagens, registradas por uma câmera de monitoramento, foram divulgadas por Leonardo em sua página no facebook e tem quase 1,8 mil compartilhamentos.

As imagens mostram Leonardo conversando com o policial que está no banco do carona da viatura. Pouco depois, o policial sai da viatura, empurra Leonardo contra a parede de um imóvel e desfere socos contra ele. Em seguida, o motorista é levado para uma área sem iluminação, fora do alcance da câmera. O outro policial pega uma arma pelo lado do carona e segue na mesma direção. Depois de alguns segundos, os policiais retornam para a viatura e deixam o local.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar diz que “não tolera, em hipótese alguma, eventuais desvios de conduta e abusos de autoridade cometidos por seus membros, punindo com rigor os envolvidos em tais episódios”. E acrescentou: “Sobre a abordagem de policiais do 28º BPM (Volta Redonda), ocorrida na noite da última terça-feira, (02/11), a área Correcional da corporação já instaurou um procedimento para avaliar e punir os policiais envolvidos. Os militares estão afastados de suas funções na unidade e respondendo disciplinarmente”.

Leonardo já contratou uma advogada ,que o está acompanhando no caso. Já foi realizado um Boletim de Atendimento Médico, na UPA de Barra |Mansa. Foi feito também um exame de corpo de delito, no IML, em Três Poços, em Volta Redonda.