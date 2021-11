A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda está realizando a dragagem de um córrego na Rua Santa Terezinha, no bairro Niterói. O manancial fica em um terreno particular e, por estar obstruído, alagava principalmente a via onde fica a sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A expectativa é que com a realização da limpeza, o local não volte a alagar.

Uma escavadeira e três funcionários da SMI estão atuando na força-tarefa. Além do serviço de dragagem, a Prefeitura de Volta Redonda vem realizando desde fevereiro, um trabalho de manutenção e limpeza na cidade com foco na prevenção de enchentes e alagamentos. Os leitos dos córregos como o Cafuá, Brandão e o Três Poços foram desobstruídos, e as margens passaram por limpeza. Fotos: Cedidas pela SMI