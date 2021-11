A IV Bienal do Livro de Volta Redonda começa nesta quinta-feira, dia 04 e segue até domingo, dia 07. Com o tema Periferia Conectada, a feira, realizada pelo Instituto Dagaz, destaca e põe em discussão a arte cotidiana, espalhada pelas ruas. As atrações são gratuitas e atendem a pessoas de todas as idades.

A novidade é que este ano, devido a pandemia do Covid-19, a feira será 100% virtual. A visitação acontecerá através da plataforma www.quartabienaldolivro.com.br, que estará aberta ao acesso gratuito do público a partir do dia 04 às 16 horas com a apresentação da atriz, cantora e compositora Bia Bedran, que é reconhecida pelo seu trabalho dedicado ao público infantil como o Canta-Conto, Baleia Verde e Lá vem História, na TV Cultura e na TV Brasil.

De acordo com a presidente do Instituto Dagaz, Marinez Fernandes, serão quatro dias de evento. Mas, após esse período, as obras continuarão disponíveis “on demand”, ou seja, o tempo todo na plataforma digital o que o amplia a possibilidade de atingir um público maior, e dar mais visibilidade para os artistas e expositores

“Essa é a primeira feira virtual realizada na Região Sul Fluminense, é toda interativa em terceira dimensão, 360 graus, o que fornece ao público a sensação de estar mesmo visitando uma feira com estandes e salas de exibição”, explica.

Nesta edição, além dos estandes virtuais de livrarias, editoras, instituições de ensinos, de cultura e autores, que comercializarão os produtos com preços e descontos diferenciados, a bienal conta com oito salas virtuais.

Na Sala Sarau o convite é para através do olhar de 11 artistas, ver o que o que eles vêm, sentir o que eles sentem por meio da prosa, dos versos e da performance.

Na Sala Contadores de História oito artistas trazem para o público um mergulho no mundo da imaginação por meio do universo fantástico dos livros e contos infantis. São eles: Iara Lima, Fernanda Dornelas, Daise Mara, Maria Violante, Trupe Caçuá do Riso, Alana Emily, Cria Teatro, Gabriela Moura.

No espaço Sala de Escritores participam 20 autores. Além do contato com a obra literária da vitrine, o público tem a oportunidade de se aproximar do autor e compartilhar um pouco de suas particularidades, possibilitando a troca de experiências.

A Sala Palestrantes oferece um ciclo de palestras com nove artistas sobre a temática principal da Bienal “Periferia Conectada”. Por meio das experiências e Vivências de artistas que fazem a arte sobreviver, respirar e resgatar vidas dentro das comunidades como: o artista plástico Helder Holiveira, que faz do grafite sua arte, criador do projeto @fetonalata, Renata Costa Gestora na Empresa Palavralida, Secretaria executiva PMLL na empresa Nacional do Livro de Leitura, Consultora da área de Livro e Leitura na Empresa Ong Recode, firmando a nossa conectividade com a participação booktuber Gabriela Pedrão, bibliotecária da USP e doutora em Ciência da Informação UNESP.

Na Sala Artistas e Grupos o destaque é para 15 talentos da periferia que estão se conectando e conquistando as grandes cidades brasileiras, exportando cultura e sucesso. Dentre os artistas se apresentam Teatro Mágico, a cantora Karen Silva, As Matriarcas do Samba, O Circo do Macaco Prego, Toque de Dandara, As Marias da Graça, Thiago El Ninõ, Banda Cassius Clay, Daiane Landim, Cesinha, As Sublimes, Yuri Allves, Nicolas Caldas, entre outros.

A novidade é a Sala gastronomia, onde oito chefes de cozinha trazem os sabores, aromas e as delícias servidas nos botecos, das receitas de famílias e as formas de reaproveitar alimentos. Apresentando: Meméia do Jongo de Pinheiral, Marcia Fernandes, produtora do Livro A Cozinha de Quilombos, Os chefes Iana Adour, Isabela Guida, Marcelo Reis e Fernanda da Cooperativa Arte Peixes.

A IV Bienal do Livro é uma realização do Instituto Dagaz, co-realização do Instituto São Fernando, em parceria com o Ministério da Cidadania e com o Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio das Secretarias de Educação, de Cultura e de Economia Criativa. Apoio da Prefeitura de Volta Redonda e Fundação CSN.

A programação completa do evento se encontra nas redes sociais do Instituto Dagaz e da IV Bienal do Livro de Volta Redonda.

Serviço:

IV BIENAL DO LIVRO DE VOLTA REDONDA

Tema: Periferia Conect@da

Data: 04 a 07 de novembro

Local: www.quartabienaldolivro.com.br,

Horário: 09h às 20h

Realização Instituto Dagaz

Co-realização: Instituto São Fernando

Parcerias: Ministério da Cidadania e Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio das Secretarias de Educação, de Cultura e de Economia Criativa.

Apoio: Prefeitura Municipal de Volta redonda e Fundação CSN