Polícia Federal de Angra dos Reis realiza operação no Espírito Santdo

Policiais federais (Angra dos Reis) realizaram na manhã desta quinta-feira, a operação denominada “Meia-noite”, com o objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão na cidade de Baixo Guandu, no norte do Espírito Santo. Os mandados foram expedidos pela Vara Estadual Criminal de Resende.

Segundo informações, os mandados foram para combater a transmissão e distribuição de pornografia infantil por meio de aplicativos. Um jovem, de 20 anos foi preso em flagrante. Foram apreendidos um computador, um celular de dois pen drives.

Uma denúncia anônima, sobre um grupo de Whatsapp que estava compartilhando material contendo abuso sexual de crianças e adolescentes, levou os agentes da Polícia Federal do Espírito Santo a investigar o caso.

Em outubro do ano passado, policiais federais prenderam em flagrante, um homem que mantinha arquivos contendo cenas de exploração sexual infantil. Ele foi preso em Resende. Na ocasião, também foram apreendidos celulares e computadores que, após perícia, contribuíram para as investigações.

O material apreendido nesta quinta-feira será encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis, que prosseguirá com a investigação.