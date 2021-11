Encontro com contadores tratou sobre o Supera RJ, Refis e criação de agência do Resolve RJ

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, se reuniu na manhã desta quinta-feira, dia 4, com contadores do município em seu gabinete, no Palácio 17 de Julho, no bairro Aterrado. Com a participação de secretários municipais, assessores e representantes de autarquias, o encontro teve como objetivo principal, reforçar a parceria para a divulgação e incentivo do programa estadual Supera RJ e do Refis municipal junto aos profissionais de contabilidade e empresários da cidade, além de apresentar novas medidas de apoio e incentivo para a reabertura de empresas.

“O prefeito convocou essa reunião para poder ajudar mais os pequenos, médios e grandes empresários da cidade, para tentar reestabelecer várias empresas que foram fechadas antes e durante a pandemia”, comentou o gestor do Banco da Cidadania, Fernando Martins, citando que até o dia 10 de outubro, os empresários de Volta Redonda tiveram mais de R$ 2 milhões em empréstimos aprovados, e R$ 600 mil já liberados pelo Supera RJ.

Durante o encontro, foi distribuída uma cartilha sobre o Supera RJ, que é uma iniciativa do Governo do Estado de enfrentamento e combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia, oferecendo duas modalidades de incentivo: uma linha de crédito com juro zero de até R$ 5 mil para Microempreendedores Individuais (MEIs) e profissionais autônomos e informais; e outra linha de até R$ 50 mil para Micro e Pequenas Empresas, a ser concedido pela AgeRio.

A delegada do Conselho Regional de Contabilidade em Volta Redonda, Giselle Confort, participou do encontro e ressaltou a importância da parceria que vem sendo realizada entre o poder público, contadores e empresários.

“Essa iniciativa do poder público, desde o início do ano, vem sendo extremamente importante para a classe dos contadores e para os empresários que são nossos clientes. O prefeito tem nos dado a oportunidade também de fornecer aos nossos clientes essas medidas econômicas. Isso vai facilitar para que esse empresário retome sua atividade econômica que foi prejudicada, ou seja, a gente vai estimular e reaquecer essa economia”, destacou Giselle.

O prefeito Neto aproveitou o encontro para pedir aos contadores que convidem seus clientes para uma reunião que será realizada nesta sexta-feira (5), às 15h, na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR). Na ocasião estarão presentes o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinícius Farah, os presidentes da AgeRio, André Vila Verde, e da Codin (Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro), Julio Cesar Andrade.

O objetivo é reforçar a disponibilidade do Supera RJ, explicar o funcionamento do programa, os detalhes e como ele pode ajudar os empresários que precisam de ajuda para recuperarem suas empresas. Quem precisar do programa poderá tirar as dúvidas durante o evento. Também será tema da reunião, a criação de um espaço para ajudar os contadores e empresários, nos moldes da agência de Desenvolvimento Regional do Estado do Rio (Resolve RJ).

Resolve RJ

De acordo com o prefeito Neto, o secretário Vinícius Farah pretende abrir essa agência em Volta Redonda até o fim deste mês. Neste primeiro momento, através de parceria com o Shopping Park Sul, foi disponibilizado um espaço de mais de 100 m² no shopping que vai reunir órgãos estaduais como secretaria de Meio Ambiente, Fazenda, Vigilância Sanitária, Sebrae-RJ.

“O Vinícius Farah me pediu um apoio para criar esse espaço. Vamos conseguir centralizar todas as áreas para facilitar o trabalho dos contadores e dos empresários. Meu sonho é ajudar a reabrir centenas de empresas que fecharam suas portas. Será mais um gol de placa que a parceria com o Governo do Estado fará em Volta Redonda”, afirmou Neto.

