O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, e a secretária de Educação, Therezinha Gonçalves, a Tetê, vão participar da IV Bienal do Livro de Volta Redonda. Eles integram uma mesa online de abertura nesta quinta-feira, dia 04, a partir das 16 horas, através do site: www.quartabienaldolivro.com.br com acesso gratuito do público.

A IV Bienal segue até domingo, dia 07, totalmente online devido à pandemia da Covid-19. Nesta edição, além dos estandes virtuais de livrarias, editoras, instituições de ensinos, de cultura e autores, que comercializarão os produtos com preços e descontos diferenciados, a bienal conta com oito salas virtuais.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, comentou sobre a importância do evento. “Entendemos que cultura e educação têm que caminhar juntas e a Bienal do Livro é uma prova disso. Volta Redonda se sente orgulhosa de receber um evento de tamanha importância”, comentou.

A secretária municipal de Educação, Therezinha Gonçalves, a Tetê, ressaltou que o evento tem uma representatividade na agenda do município. “A Bienal do Livro é um evento já consagrado na agenda da educação e da cultura de Volta Redonda, estamos felizes com a realização e parabenizamos os organizadores pela iniciativa”, afirmou Tetê.

A IV Bienal do Livro é uma realização do Instituto Dagaz, co-realização do Instituto São Fernando, em parceria com o Ministério da Cidadania e com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio das Secretarias de Educação, de Cultura e de Economia Criativa. Apoio da Prefeitura de Volta Redonda e Fundação CSN.