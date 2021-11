Suspeito de matar mãe e filha é preso em Angra dos Reis

Suspeito seria namorado de uma delas

O suspeito de ter matado Lucimar Freitas da Silva Vasconcelos, de 46 anos, e a filha dela Adriana Vasconcelos da Silva, de 19 anos, na quarta-feira, foi preso por policiais civis, comandados pelo delegado Vilson de Almeida.

O suspeito foi levado e ouvido na delegacia de Angra dos Reis, mas desmentiu a autoria do crime. Segundo o delegado, o suspeito teria sido a última pessoa que teve contato com as vítimas.

O delegado disse que o homem foi encontrado com um corte no dedo indicador direito, mas o suspeito alegou que teria cortado no dia anterior quando “cortava cana”, em um sítio em Sapinhatuba. Durante investigação na casa do suspeito, os policiais encontraram uma calça jeans úmida, aparentemente lavada há poucas horas, mas contendo uma mancha que, acredita a polícia, seja de sangue.

A calça foi apreendida para ser examinada. Sobre o celular, o suspeito disse que está no conserto. Os corpos foram encontrados por um sobrinho de Lucimar. Ele foi até a residência e encontrou a porta aberta. Quando entrou deparou com os corpos da Lucia e sua filha, com marcas de facadas.