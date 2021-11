Suspeito de ser chefe de milícia no Rio é preso em Pinheiral

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira, em Pinheiral, Willian da Silva Santana, o Willian Negão, de 41 anos, acusado de ser o chefe da milícia em Santa Maria, Taquara e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ele foi preso por equipes da Delegacia de Polícia Interestadual – Divisão de capturas (Polinter).

Segundo investigações, Willian Negão vinha para de Pinheiral para “usufruir do dinheiro obtido com as práticas ilegais e levar uma vida confortável”.

Ele é acusado de dois homicídios, roubo, porte irregular de arma de fogo, entre outros crimes.

De acordo com a Polícia, a milícia pratica roubos, estupros, extorsões de moradores, além de outras práticas abusivas e ilegais e está sendo investigada pela ligação com a milícia de Danilo Dias Lima, o Tandera, que atua na baixada fluminense e parte da zona oeste do Rio.